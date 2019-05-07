أعلن القائم بأعمال قائد ​الشرطة​ فى ​سريلانكا​ تشاندانا ويكراماراتنه أن كل المتآمرين المشتبه بهم والمرتبطين بشكل مباشر بتفجيرات سريلانكا فى عيد القيامة إما اعتقلوا أو قتلوا. وأوضح ان "​قوات الأمن​ صادرت أيضا مواد لتصنيع القنابل كان المتشددون المشاركون فى الهجمات يهدفون لاستخدامها في المستقبل". وأسفرت الهجمات عن مقتل ما يربو على 250 شخصا. ولفتت السلطات فى سريلانكا إبلى انها تعتقد أن التفجيرات نفذتها جماعتان محليتان لا يعرف عنهما الكثير، هما جماعة التوحيد الوطنية وجماعة ملة إبراهيم. وأعلن ​تنظيم داعش​ الإرهابى مسؤوليته عن الهجمات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في سريلانكا: كل المشتبه بهم بتفجيرات عيد الفصح اعتقلوا أو توقفوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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