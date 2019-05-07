غوايدو أعرب عن ثقته في إحداث تغيير في فنزويلا قريبا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ أن بعضا ممن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها ضد الرئيس ​نيكولاس مادورو​ الثلاثاء وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم"، إلا أنه أعرب عن ثقته في إحداث تغيير في ​فنزويلا​ قريبا.

وأضاف رئيس البرلمان الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا واعترفت بصفته هذه أكثر من 50 دولة أنه "واضح اليوم أن هناك استياء واسعا، و​القوات المسلحة​ ليست في منأى منه". وقال: "أنا متفائل كثيرا لاننا قريبون جدا من تحقيق التغيير في فنزويلا".