مقتل 13 شخصا جراء تحطم طائرة خاصة في شمال المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أنّها عثرت الإثنين في شمال البلاد على حطام ​طائرة​ خاصة اختفت الأحد عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصاً.

وأوضحت السلطات أنّ الطائرة وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 601" أقلعت الأحد من مطار ​لاس فيغاس​ في ​الولايات المتحدة​ متّجهة إلى مونتيري بولاية نويفو ليون في شمال المكسيك في رحلة تستغرق ثلاث ساعات لكنّها اختفت عن شاشات الرادار في الأجواء المكسيكية، مشيرة إلى أنّه تمّ العثور على حطامها في ولاية كواهويلا في شمال البلاد.

وقالت ​حكومة​ ولاية كواهويلا في بيان إنّ عملية بحث جوي أتاحت رصد حطام الطائرة في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها".

وأضاف البيان أنّ الطائرة كانت تقلّ 10 ركاب وطاقماً من ثلاثة أفراد هم الطيار ومساعدة ومضيفة.