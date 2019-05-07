مصادر رسمية لـ "الحياة": عون والحريري أجريا اتصالات لعودة القطاعات المضربة عن قرارها

كشفت مصادر رسمية لـ"الحياة" أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أجريا اتصالات من أجل عودة القطاعات المضربة عن قرارها، إضافة الى لقاء الرئيس عون رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ لهذا الغرض، في موازاة إصدار الحريري مذكرة إدارية تذكر موظفي المصرف والمؤسسات بأحكام قانون الموظفين التي تحظر الإضراب داعيا الهيئات الرقابية إلى تنفيذها، فيما نشطت ​الاتصالات​ على أعلى المستويات من أجل وقف الإضرابات، في حين أعلن ​مجلس الوزراء​ في نهاية الجلسة الخامسة لمناقشة ​الموازنة​ أن مقاربته والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع بالحلول، وطمأن في الوقت نفسه "حرصه على استقلالية ​مصرف لبنان​ التامة".

واشارت مصادر وزارية الى ان الحريري ابدى استياء من التسريبات غير الدقيقة التي تحصل، وخاطب الوزراء خلال الجلسة قائلا: "إذا بدكن تسربوا، سربوا صح". وشدد في بداية الجلسة على "ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وستكون ثمة جلسات يومية حتى الانتهاء منها، ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع".