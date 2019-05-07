كشفت مصادر رسمية لـ"الحياة" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أجريا اتصالات من أجل عودة القطاعات المضربة عن قرارها، إضافة الى لقاء الرئيس عون رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لهذا الغرض، في موازاة إصدار الحريري مذكرة إدارية تذكر موظفي المصرف والمؤسسات بأحكام قانون الموظفين التي تحظر الإضراب داعيا الهيئات الرقابية إلى تنفيذها، فيما نشطت الاتصالات على أعلى المستويات من أجل وقف الإضرابات، في حين أعلن مجلس الوزراء في نهاية الجلسة الخامسة لمناقشة الموازنة أن مقاربته والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع بالحلول، وطمأن في الوقت نفسه "حرصه على استقلالية مصرف لبنان التامة".
واشارت مصادر وزارية الى ان الحريري ابدى استياء من التسريبات غير الدقيقة التي تحصل، وخاطب الوزراء خلال الجلسة قائلا: "إذا بدكن تسربوا، سربوا صح". وشدد في بداية الجلسة على "ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وستكون ثمة جلسات يومية حتى الانتهاء منها، ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رسمية لـ "الحياة": عون والحريري أجريا اتصالات لعودة القطاعات المضربة عن قرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.