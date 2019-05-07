مايكروسوفت تطور خدمة جديدة في تطبيق "Word"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
طورت شركة مايكروسوفت الأمريكية خدمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم "Ideas in Word"، لتحسين الكتابة لدى مستخدميها من خلال تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية في كتاباتهم، عبر نسخة تطبيق "Word" عبر الإنترنت.
ويبدأ تطبيق "وورد" أثناء الكتابة تقديم اقتراحات حول تعديل الأخطاء الواردة في النص، اعتمادًا على تقنيات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة من خلال مئات الملايين من الجمل والكلمات التي تم كتابتها يوميًا.
وتتميز خدمة "Ideas in Word" بقدرتها على تقديم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح الاختصارات المكتوبة.
كما أعلنت "مايكروسوفت" أن خدمتها الجديد ستكون متاحة للتجربة خلال شهر يونيو المقبل.
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