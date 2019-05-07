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إيقاف ممثل ادعاء يحقق في اعتداءات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية في شيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - سانتياجو - (د ب أ):

أعلنت وسائل إعلام في تشيلي، أمس الاثنين، وقف عمل ممثل ادعاء ترأس تحقيقًا في تستر مزعوم على اعتداءات جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد.

وأوقف المدعي العام خورخي أبوت، ممثل الادعاء إيمليانو أرياس، عن العمل كإجراء وقائي أثناء خضوعه لتحقيق في مزاعم فساد، بما في ذلك استغلال النفوذ وعرقلة سير العدالة، حسب صحيفة "إل موسترادور" اليومية.

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وكان أرياس يحقق مع رئيس أساقفة سانتياجو السابق، ريكاردو إزاتي، والكاردينال فرانسيسكو خافيير إرازوريز، بشأن مزاعم تتعلق بالتستر على اعتداءات جنسية.

وذكرت بوابة "كوبيراتيفا" الإخبارية أن التحقيق سيتولاه حاليًا ممثل الادعاء خافيير فون بيشوفهاوزن.

ولا توجد أي صلة بين مزاعم الفساد ضد أرياس والكنيسة الكاثوليكية.​

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