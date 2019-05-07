الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي: لا حل عسكريا في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، حيث تواصل قوات الجيش الوطني الليبي عملياتها العسكرية للسيطرة على العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.

وقال فقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع جوتيريش في نيويورك إنّ: "الأولوية اليوم هي لوقف (الحرب)"، مؤكّدًا: "لا حلّ عسكريًا في نزاع من هذا النوع".

وأضاف: "لا بدّ من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحلّ هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية".

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بدوره قال جوتيريش إنّ: "الرسالة لجميع الليبيين" هي ضرورة التوصّل إلى "وقف لإطلاق النار" و"ووقف للمعارك" والعودة إلى مسار الحل السياسي.

وسبق للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن دعوَا الجانبين في ليبيا إلى وقف إطلاق النار أو أقلّه الالتزام بهدنة إنسانية، لكنّ هذه الدعوات لم تلق استجابة.

ومنذ الرابع من أبريل، تشنّ قوات الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية ضد ميليشيات طرابلس. ومنذ بدأ الهجوم قُتل 432 شخصًا على الأقلّ وأصيب 2069 آخرين بجروح ونزح أكثر من 55 ألفًا من ديارهم، بحسب الأمم المتحدة.