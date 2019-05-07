"لأغراض ترفيهية".. نيوزيلندا تجري استفتاء على تقنين "الحشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

أعلن وزير العدل النيوزيلندي، أندرو ليتل، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إجراء استفتاء حول تقنين استخدام القنب "الحشيش" لأغراض ترفيهية، بالتزامن مع الانتخابات العامة المقررة في 2020.

وأضاف أن الاستفتاء سيكون عبارة عن سؤال بسيط إجابته بنعم أو لا، وسيكون مستندًا إلى مشروع قانون ينظم هذا الأمر.

وسيحدد مشروع القانون الحد الأدنى لسن استخدام أو شراء الحشيش للغرض الترفيهي عند 20 عامًا، فضلًا عن إقرار اللوائح والضوابط ذات الصلة بالعرض التجاري، لذلك المخدر وخيارات محدودة لزراعته في المنازل وبرنامج تثقيفي عام.

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وقال ليتل إن الحكومة الائتلافية ملتزمة باتباع نهج قائم على الصحة تجاه المخدرات، لتقليل الضرر والسيطرة على المجرمين.

وأوضح الوزير أن اختيار الناخبين في ذلك الاستفتاء سيكون ملزما، لكن الأمر سيترك للحكومة القادمة لسن القانون.

يشار إلى أن الحكومة النيوزيلندية أصدرت تشريعا العام الماضي لتقنين الحشيش لأغراض علاجية.​