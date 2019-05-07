قطر تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 480 مليون للدولار للفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان يوم الاثنين، إن الدوحة تعهدت بتقديم 480 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان ”خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، و مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين".

وأشارت إلى أن الدعم يشمل كذلك، "دعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة“.