كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يمنح لاعب الجولف "وودز" أعلى وسام مدنى بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز أعلى وسام مدنى بالبيت الأبيض، حيث منحه ميدالية الحرية الرئاسية في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

ويبلغ وودز من العمر 43 عامًا، وصنفته مجلة فوربس فى عام 2016 – 2017 ضمن قائمة أغنى الرياضيين بالعالم إذ تبلغ ثروته، حوالى 750 مليون دولار أمريكي.

ويأتي التكريم بعدما تمكن اللاعب الأمريكى من الحصول على 14 بطولة كبرى للجولف ، وبفضل مهاراته الاحترافية حقق حتى الآن 106 فوز فى تاريخه الاحترافي 79 منها ضمن جولات الـ PGA، أهمها بالطبع 14 بطولة كبرى Grand slam، إلى جانب 40 بطولة في جولات أوروبية مختلفة، وبطولتين فى اليابان، وواحدة آسيوية وأخرى أسترالية مع 16 بطولة غير رسمية، و 24 فوزًا في بطولات الهواة.