كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالا بقوّة 7.2 درجات ضرب الثلاثاء بابوازيا - غينيا الجديدة، الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ والتي تشهد بالتالي هزّات أرضية متكرّرة.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع، صباح الثلاثاء في الساعة 07,19 (الإثنين في الساعة 21,19 ت غ)، محدّدا مركزه على بعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي وعلى عمق 126 كلم، مستبعدا أي خطر لحدوث أمواج مدّ عال (تسونامي) من جرّائه.