مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها لاتفاق السويد باستهداف المدنيين في الحديدة

المناطق - وكالات

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية واتفاق إعادة الانتشار الذي أفضت عنه مشاورات السويد، حيث قصفت التجمعات والأحياء المدنية اليوم في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران تستمر بانتهاك اتفاق السويد والهدنة الأممية باستهداف تجمعات سكانية مدنية في مديرية حيس جنوب شرقي المحافظة، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطرة، إضافة إلى تضررعدد من المنازل.

وفي ذات السياق نفذت قوات الجيش اليمني هجومًا واسعًا على ميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وتمكنت من طرد مليشيا الحوثي الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي المنطقة ذاتها من الجبلية خرقت ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اتفاق الهدنة بقصفها بالمدفعية الثقيلة والعيارات تجمعات للمدنيين، مما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح متفرقة.