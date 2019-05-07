شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا والنمسا أقرب الدول المرشحة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية بعد "واشنطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عبد الشكور عامر، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تبادر الكثير من الدول الى الترحيب بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية مثل فرنسا وألمانيا والنمسا وسوريا ومصر وتونس والجزائر وليبيا والسودان والصومال وباكستان وافغانستان وبريطانيا وسيريلانكا ودول الاتحاد الأوروبى التى تعانى من انتشار ظاهرة العنف بها .

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أنه نظرا لتضرر العديد من الدول جراء انتشار أعمال العنف بها والذى تقف ورائه جماعات العنف والتى تحظى بدعم جماعة الإخوان فلن تتردد هذه الدول المتضررة بشمل مباشر من تأييد قرار الادارة الأمريكية، بتصنيف جماعة الإخوان ككيان إرهابى يهدد مصالح العالم بسبب دعمها لجماعات العنف حول العالم، وعلى رأسها فرنسا والنمسا.

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وتابع عبد الشكور عامر: منذ أيام صرح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأنه يريد الانعزال بفرنسا بعيدا عن تأثير جماعات العنف التى بدأت الانتشار فى المجتمع الفرنسى، وكذلك رئيس وزراء النمسا الذى رحب بشكل ضمنى بتوجه الإدارة الأمريكية ضد أنشطة الجماعة غير المشروعة فى أمريكا وأوروبا.