السيسي يهنئ رئيس جيبوتي هاتفيا بحلول شهر رمضان

كتب محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بـ الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تمنياته لدولة جيبوتي حكومة وشعبًا بتحقيق التقدم والاستقرار.

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