أردوغان يشارك كـ”شاهد” في عقد قران مسعود أوزيل على ملكة جمال تركيا

يعقد نجم كرة القدم الألماني صاحب الأصول التركية ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، قرانه في يونيو المقبل، بإسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتراقب وسائل الإعلام العالمية منذ أشهر موضوع زفاف النجم الألماني وخطيبته الحسناء ملكة جمال تركيا السابقة الممثلة أمينة غولشه، التي كانت تؤكد أن عقد القران سيكون الصيف المقبل.

وتشير وسائل إعلام تركية إلى أنه تم التأكد من أن عقد القران سيكون في يونيو المقبل في إسطنبول، دون توضيح يوم الزفاف بالتحديد.

وتكهنت وسائل الإعلام العالمية بمكان انعقاد القران، وطرحت اسم لندن سابقا، قبل أن تؤكد صحف تركية أن أوزيل وخطيبته في المراحل الأخيرة من إعداد اتفاق سري مع فندق “فور سيزن”، على بوسفور إسطنبول، فيما يخص عقد قرانهما، حيث أنهما لطالما كانا يحلمان بأن يتم ذلك على المضيق.

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كما أفاد الإعلام التركي، أن الرئيس أردوغان سيكون حاضرا لحفل الزفاف، على أن يكون أحد الشاهدين في عقد قران أوزيل وغولشه، في حين نقلت الصحيفة عن مصادر ألمانية حديثها أن حفل الزفاف سيكون في 7 يونيو المقبل.

والنجم أوزيل (30 عاما) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الأسباني، وحقق معه عدة بطولات.

أما غولشه (24 عاما) فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات منها مسلسل “لن أتخلى أبدا”، المترجم للعربية.