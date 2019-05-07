سواريز: “لن أحتفل إن سجلت على ليفيربول وغاباتهم لن تغير استعداداتنا”

أكد الأوروغوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، الاثنين أن الغيابات التي يعاني منها ليفربول الإنجليزي لن تؤثر على استعدادات الفريق الكتالوني للقاء، وذلك عشية مواجهة الفريقين على ملعب (أنفيلد رود) في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويدخل الفريق الإنجليزي لقاء الثلاثاء وسط غيابات عديدة مؤثرة على رأسها ثنائي الهجوم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بالإضافة للاعب الوسط الغيني نابي كيتا، وجميعهم للإصابة.

وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي “أعتقد أن الغيابات بالطبع تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لهم، ولكن بالنسبة لنا فطريقة اللعب لن تتأثر بهذا الأمر. الصعوبات ستتمثل في اللعب على ملعب عريق، كما أن الفريق يمتلك لاعبين آخرين كبار، وهذا سر تواجدهم في ناد بحجم ليفربول”.

وأضاف “المنافس سيلعب منذ البداية بدافع حماس اللعب وسط جماهيره، وبتجنب أي أخطاء ساذجة. ليس علينا أن ننجرف لنسق لعب المنافس السريع. ميلنر قال إننا غير معتادون على اللعب أمام فرق مثلهم، وهم غير معتادون على اللعب أمام فريق بحجمنا. هذا هو سر قوتنا”.

وعلق المهاجم الدولي، الذي سجل هدف الافتتاح في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب (الكامب نو)، على إمكانية الاحتفال في حالة التسجيل على الملعب الذي كان بمثابة منزله حتى 2014، عندما انتقل للبرسا.

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وقال في هذا الصدد “أحب واحترم ليفربول كثيرا”، بينما أكد أنه لن يحتفل مثلما فعل عندما سجل في شباك غرونيننغن الهولندي بقميص أياكس أمستردام.

وأوضح “بالطبع (اللعب في أنفيلد) له طابع خاص. بعد سنوات عديدة استمتعت بها هنا، أنا ممتن لكل شيء، حيث أنني انضممت لصفوة كرة القدم بفضل ليفربول. سيكون حدثا خاصا اللعب بقميص آخر هنا، ولكن دائما بذكريات رائعة”.

وشدد صاحب القميص رقم 9 على أهمية عدم التعويل على نتيجة الذهاب (3-0)، مذكرا في الوقت ذاته بما حدث الموسم الماضي أمام روما في ربع النهائي، عندما فاز البرسا في الذهاب على ملعبه (4-1)، ليخسر بثلاثية نظيفة في الإياب على ملعب (الأوليمبيكو)، ويودع البطولة.

وأكد “أعتقد أنه يجب علينا إدراك أنه، بعديا عن النتيجة الطيبة التي حققناها، لقد تلقينا دروسا قاسية في الأعوام السابقة بعد تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب. لقد تعلمنا الدرس جيدا، واستفدنا من الأخطاء، والجميع يضع في ذهنه ما حدث في الموسم الماضي”.