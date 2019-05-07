تأملات في عقيدة لزمن الشؤم.. العروي والقرآن الكريم -حلقة 1

لماذا اختار العروي، بعد مسار عمري طويل، أن تكون وصيته الفكرية التي يتوج بها إنتاجه الفكري والمعرفي الغزير، عبارة عن تأملات في الكتاب العزيز؟ ما دلالة ذلك عند مفكر كبير ظل وفيا لشعاره الخالد “التاريخانية”، باعتبارها مفتاح تحررنا من التأخر التاريخي، وجسر التحاقنا بركب التقدم الحضاري والرقي الإنساني، الذي ليس شيئا، سوى تحقيق برنامج “الغرب” في ديارنا؟ وما هي المسوغات التاريخية والقيمية التي تجعل العروي يعتبر الإسلام الأول هو مهد هذا الغرب والحضارة الغربية المعاصرة؟ ولماذا اختار العروي أسلوب الرسالة لبت بنود وصيته هذه، التي وسِمها بـ”عقيدة لزمن الشؤم”؟ ولماذا اختار النطق على لسان امرأة؟ هل لأن المرأة، بحكم ما تكابده من أشكال المنع والميز، في عالمنا، أقرب إلى الحقيقة كما يعتقد؟

هذه، وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي سنحاول إثارتها ونحن نتأمل في “عقيدة” العروي التي استخلصها من معايشته للقرآن الكريم.

يتعلق بتجربة ذهنية، عايشها العروي، في محرابه الفكري والروحي، نسعى من خلال هذه الحلقات الرمضانية تسليط بعض الأضواء عليها، عرضا وتحليلا، ونقاشا وحوارا، مع مختلف مكوناتها؛ أي سنقابل تجربة العروي الذهنية، القائمة على “التأملات” في الكتاب العزيز، بتجربة ذهنية أخرى قائمة على “حسن الإنصات” لهذه التأملات، ومحاولة تقديمها للقارئ في أحسن صورة ممكنة، تقربه من تفاعل العروي مع القرآن الكريم، كما خطته أنامله، متناثرا في عدد من كتبه المختلفة، ومركزا في كتابه الذي خصصه لهذا الغرض، وهو كتاب “السنة والإصلاح”.

وقبل مباشرة تجربة الإنصات إلى تأملات العروي، لا بد من الإشارة إلى ملاحظة أساسية، لا تخطئها عين الباحث المدقق في نصوص الفكر المغربي المعاصر، تتعلق بما يحظى به الوحي من تعظيم وتقدير وإجلال عند كبار المفكرين المغاربة، سواء عبروا عن ذلك تصريحا، أو اكتفوا بالإشارة إليه تلميحا.

ولعلهم قلة أولئك الذين تنبهوا لما تتميز به الإصدارات الفلسفية المغربية خلال بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة من حضور قوي للسؤال الديني. فإذا كان المفكر المغربي محمد عابد الجابري قد دشن القول في المجال الديني من بابه الواسع، وهو تفسير النص القرآني من خلاله ثلاثيته التفسيرية.

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وقد كان الجابري في بداية التسعينيات قد أبان في كتابه “نقد العقل السياسي العربي” عن نيته في اقتحام عالم التفسير والمفسرين من خلال تفسيره الطريفة لسور قرآنية متعددة، أما طه عبدالرحمن، فعناوين كتاباته شاهدة على حضور قوي للديني

في كتابابته: ابتداء من كتاب “العمل الديني وتجديد العقل” إلى “دين الحياء”، مرورا بـ”روح الدين” إلخ.

قد يكون عاديا التفات كل من الجابري وطه للنص الديني بحكم طبيعة اهتماماتهما القوية بالتراث وبحكم رؤيتهما الفلسفية التي لا تتبنى القطيعة التامة مع التراث عامة والتراث الديني خاصة.

لكن ما يثير انتباه القارئ غير المختص، هو ما قد يعتقد أنه “صحوة” مفاجئة للسؤال الديني عند مثقفين مغاربة عرفوا باختياراتهم الداعية إلى القطيعة التامة مع التراث والالتحاق الكلي بركب الحداثة “الغربية”، وفي مقدمة هؤلاء، المفكر المغربي عبد لله العروي، خاصة في كتابيه “السنة والإصلاح” و”دين الفطرة”.

فهل يتعلق الأمر بسؤال طارئ عند صاحب “الإيديولوجية العربية المعاصرة”، قد يكون بدافع ما تشهده الساحة العالمية من عودة قوية للديني في صور مختلفة، تصل أحيانا إلى درجات قصوى من العنف الأعمى؛ أم بحكم عامل السن، كما يمكن أن يحدث لأي إنسان، وهو يشرف على نهاية العقد الثامن من حياته؛ أم أن الأمر يتعلق بسؤال أصيل وغير طارئ عند مفكرنا التاريخاني؛ أم إنه يمكن إرجاع الأمر إلى هذه العوامل مختلفة؟.