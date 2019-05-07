شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 حوثيين بقصف مدفعي للمقاومة اليمنية في «البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قُتل 5 حوثيين وجرح آخرون، أمس الاثنين، بقصف مدفعي في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء باليمن. Advertisements وقال مصدر محلي إن المقاومة الشعبية بإسناد من قوات العمالقة قصفت بالهاون آليات لميليشيات الحوثي قرب موقع الإريل بمنطقة قربة مديرية الزاهر. وأكد المصدر مصرع 5 من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، مشيراً إلى نقل الجثث والجرحى إلى مستشفيات مدينة البيضاء؛ وفقاً لموقع “نيوز يمن” الإخباري. تجدر الإشارة إلى أن العمليات الهجومية ضد تجمعات وآليات الميليشيات الحوثية تصاعدت أخيراً مع دخول قوات العمالقة ميدان العمليات العسكرية مستخدمة أسلحة نوعية، مثل الصواريخ الحرارية التي كان لها دور فاعل في مضاعفة خسائر الحوثيين في العدد والعتاد.

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