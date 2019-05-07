الولايات المتحدة: سنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الاثنين إنه وافق على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب ”تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وقال على تويتر إن هذا ”يمثل إعادة تمركز للعتاد تتسم بالحذر ردا على مؤشرات على تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وأضاف ”ندعو النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات. سنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا“.