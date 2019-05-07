- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات العمالقة في الساحل الغربي لليمن - أرشيف
تصدت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، الإثنين، لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، وذلك في أحدث خروقات الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة.
وقال بيان للعمالقة، إن قواته تمكنت من التصدي لهجوم واسع شنته المليشيات على بلدة "الجبلية" التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.
وأوضح البيان أن المجاميع الحوثية هاجمت مواقع العمالقة تحت غطاء ناري للمدفعية الثقيلة والصاروخية والأسلحة الرشاشة، لافتا إلى أن المليشيات تراجعت مخلفة عددا من القتلى والجرحى، فيما لاذ البقية بالفرار.
وذكر البيان أن ألوية العمالقة عقب دحر مسلحي الحوثي نفذت عملية تمشيط واسعة للمناطق المتاخمة لمواقعه العسكرية تعقبا لبقايا الجيوب الحوثية التي حاولت الاختباء في المزارع لمعاودة هجماتها الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كثفت خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار بعمليات تصعيد عسكري واسع ومهاجمة المواقع العسكرية في مختلف جبهات القتال بالحديدة في رفض صريح للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة.. و"العمالقة" تتصدى لهجوم عنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.