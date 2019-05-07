شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: ترامب يسعى لاعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك أسبابا عديدة جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث حاليا إمكانية إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، وهو ما أعلنه البيت الأبيض فى صحف أمريكية الأسبوع الماضى.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت عدم جدوى تحمل تبعات رعاية كيان غير فعال فى الفترة الحالية بالنسبة لواشنطن وأصبحت كارت محروق لها.

وأوضح إبراهيم ربيع، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ترى الآن الإخوان بأنها لم تعد قادرة على تقديم خدمات للمصالح الأمريكية بسبب الضعف والانقسامات التى تضرب التنظيم فى الفترة الراهنة.