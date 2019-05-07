شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: الإخوان تسعى لتهديد النظم الاقتصادية لبعض الدول لمنع تصنيفها إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان تسعى لمواجهة اعتبارها تنظيما إرهابيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توجيهها تهديدا للنظم الاقتصادية والمالية والاستراتيجية فى عدد من الدول.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الإخوان تسعى لممارسة أنشطة تؤثر في الاستقرار الدولى، إضافة لدعمها العنف والإرهاب وخروج جماعات ارهابية تتبني فكرها لتهديد المجتمع الدولى لعدم اعتبار الإخوان منظمة إرهابية.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن الجماعة ستحاول إفشال الخطوة الأمريكية لإدراكها أنها ستؤثر بالفعل على موقف بريطانيا وألمانيا وفرنسا، موضحا أن المناخ السياسى الدولى يتجه إلى التعامل مع الجماعة بحسم ودروس حظر الجماعات الأخرى.