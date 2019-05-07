عواصف رملية تضرب الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرضت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الاثنين، لعواصف شديدة محملة بالرمال ضربت الطرق السريعة والداخلية، وأدت إلى حجب الرؤية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورفعت سلطات المحافظة درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبًا لتقلبات الجو، حيث قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، ولتلقي أي بلاغات حالة حدوث مواقف طارئة نتيجة حالة الطقس السيئ، مؤكدًا أن غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات.​