برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول تكرار الحرائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بالمنشآت والمؤسسات المختلفة وصولًا إلى الأسواق التجارية والمحلات، مما يتسبب في العديد من الكوارث أخرها حريق الموسكي.

وأشار "متولي"، إلى أن الحرائق تتكرر بنفس الأساليب وتتعاظم معها الخسائر المادية والبشرية، بشكل يكاد يكون موسميًا مع بداية فصل الصيف كل عام، مؤكدًا أن مصر لديها مشكلات كبيرة في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، ينتج في جزء منه عن قلة تعيين مفتشي الصحة والسلامة.

وطالب النائب بوضع آليات لمتابعة الصحة المهنية لتجنب مثل تلك الحوادث الكبرى، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة لإصدار تراخيص السلامة المهنية بشكل أساسي في أي مؤسسة، بالإضافة إلى زيادة الوعي الفردي والمجتمعي بأهمية تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة لاستمرار المؤسسات والأنشطة المختلفة، وأن غيابها يمثل خطورة بالغة.

كما أكد أهمية تدريب العاملين على كيفية التعامل في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن تأهيل العنصر البشري يمكن أن يجنب الدولة أكثر من 75 % من تلك الحوادث.