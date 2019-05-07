شرطة سريلانكا تعلن اعتقال أو قتل كل المشتبه بهم في اعتداءات الفصح

أكد القائم بأعمال قائد الشرطة في سريلانكا، الإثنين، أن كل المتآمرين المشتبه بهم والمرتبطين بشكل مباشر في اعتداءات سريلانكا في عيد الفصح المسيحي إما اعتقلوا أو قتلوا.

وقال تشاندانا ويكراماراتنه القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، في بيان صوتي نشرته وزارة الدفاع، إن قوات الأمن صادرت أيضاً مواد لتصنيع القنابل كان المتشددون المشاركون في الهجمات يهدفون لاستخدامها في المستقبل.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ما يربو على 250 شخصاً.

وقالت السلطات في سريلانكا إنها تعتقد أن التفجيرات نفذتها جماعتان محليتان لا يعرف عنهما الكثير.

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وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات.

واستهدفت تلك الاعتداءات كنائس وفنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها. وأسفرت عن سقوط مئات الجرحى.

ونفذت الشرطة مداهمات عدة بحثاً عن منفذي الهجمات المتزامنة. وأدت المداهمات وعمليات المطاردة إلى مقتل العديد من المشتبه بهم.

وشددت السلطات السريلانكية الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس والمساجد خوفاً من أي تفجيرات أخرى أو أعمال انتقامية.