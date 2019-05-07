معركة طرابلس مستمرة وحفتر يدعو للاستبسال في رمضان

أحمد البنك (بنغازي)

شهدت محاور القتال في طرابلس، أمس، هدوءاً حذراً بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» بزعامة فايز السراج، وذلك بعد شن سلاح الجو الليبي غارات جوية فجراً على تمركزات ومواقع مليشيات مسلحة وجماعات متطرفة تقاتل إلى جانب «الوفاق». وقال اللواء إدريس مادي قائد المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني لـ«الاتحاد»، إن القوات الليبية تستفيد من كل مرحلة خلال معركة تحرير طرابلس من قبضة المليشيات والجماعات الإرهابية. وأكد تطوير قوات الجيش الوطني لعملياتها العسكرية لتطهير العاصمة من قبضة المليشيات، لافتاً إلى أن الجيش يخوض حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تدعم حكومة «الوفاق»، وقال: «المليشيات والجماعات الإرهابية تخوض معركتها الأخيرة في طرابلس».

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد»، إن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية مكثفة على تمركزات الميليشيات والجماعات الإرهابية في ضواحي طرابلس، ما أدى لخسائر فادحة في صفوفها وتدمير عدد كبير من آلياتها العسكرية، وذلك بعد ساعات من دعوة حفتر، إلى استمرار القتال في العاصمة، مؤكداً أن الإرهاب ما زال موجوداً ويستهدف مقدرات ليبيا الاقتصادية، وأنه مدعوم بالمال والسلاح من جهات مختلفة ويستعين بالمرتزقة، مشدداً على ضرورة ثبات مقاتلي الجيش الوطني ومواصلة القتال، والتقيد بالمحافظة على أرواح المدنيين، وتنفيذ أوامر قادة المحاور.

ووجه حفتر عدداً من التعليمات القتالية المهمة، منها رصد القوات المعادية جيداً وتحديد أماكن وجودها، وكذلك الهجوم السريع والمنظم لإرباك العدو، وتحقيق مبدأ المفاجأة. كما طالب بالحفاظ على الذخائر خاصة بعد تحقيق النصر، والانتباه إلى خدع القوات المعادية وأخذ الحيطة والحذر منها، وتنظيم التعاون بين القوات من حيث المهام والخطوط والوقت، واستخدام الأسلحة حسب المهمات المحددة لها. وأكد ضرورة مطاردة العدو باندفاع قوي وعدم السماح له بالهروب، والقضاء عليه ومتابعة القوة الجوية لذلك، والمحافظة على المسافات المناسبة بين القوات، وذلك لتأمين الاتصال والتنسيق الجيد. وشدد على الاستبسال في القتال وتلقين الأعداء درساً أكبر، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهر جهاد، ولم يكن سبباً لوقف المعارك السابقة عندما سيطر على مدينتي بنغازي ودرنة بشرق البلاد.

في المقابل، قالت غرفة عمليات «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق»، إن قواتها عملت خلال الأيام الماضية على إجلاء المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك، داعية كافة العائلات العالقة في بؤر التوتر في محيط طرابلس إلى التواصل مع المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة والمنظمات الأهلية في أقرب وقت ممكن. فيما زعمت الميليشيات المسيطرة على طرابلس تقدم قواتها في محور وادي الربيع وتدمير دبابة ومدرعة و4 آليات مسلحة تابعة لقوات الجيش الوطني أثناء الاشتباكات الدائرة على التخوم الجنوبية للعاصمة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية عن توجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى روما، لعقد جلسة مباحثات اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في إطار جولة تشمل أيضاً ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وذلك لمحاولة عرقلة عملية الجيش الوطني للسيطرة على طرابلس. ودعت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، أمس، جميع الأطراف المتصارعة إلى إنهاء إراقة الدماء والدمار والعودة إلى الحوار باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة الحالية. وحثت الليبيين على استئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها من أجل السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وتقدم البرلمان الليبي خطوة باتجاه الانقسام، مع اختيار 42 نائباً من المناهضين لحفتر، الصادق الكحيلي رئيساً مؤقتاً للبرلمان بدلاً من عقيلة صالح الذي يدعمه حفتر. ويتمركز البرلمان البالغ تعداد نوابه 188 تم انتخابهم في 2014، في شرق البلاد. وقال النائب سليمان الفقيه، إن قرار التكليف المؤقت للكحيلي يأتي لمنح فرصة لبقية الزملاء النواب للالتحاق، حيث منعت الظروف الأمنية الكثير منهم من الانتقال إلى طرابلس.