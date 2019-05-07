وفاة نحو 30 أفريقياً بالكوليرا في لحج

عدن (الاتحاد)

أعلنت مصادر صحية في محافظة لحج الجنوبية وفاة نحو 30 مهاجراً أفريقياً خلال الأيام الماضية جراء إصابتهم بوباء الكوليرا الذي تفشى في صفوف المهاجرين بالمحافظة.

وأكدت السلطات الصحية في لحج أن هناك العشرات من الحالات المصابة بالإسهالات الحادة والقيء الشديد في صفوف الأفارقة الذين يجري نقلهم بشكل متواصل إلى مستشفى ابن خلدون في مدينة الحوطة، مشيراً إلى أن الكثير من المهاجرين الواصلين إلى السواحل اليمنية يأتون محملين بأمراض وأوبئة قاتلة.

وأضافت قيادة الصحة في لحج أنها باتت تتحمل أعباء كبيرة مع استمرار تدفق الآلاف من المهاجرين إلى مناطق المحافظة، داعية المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين إلى التحرك سريعاً لإنقاذ المهاجرين وتقديم المساعدة لتوفير مزيد من الرعاية الصحية لهم.

ويؤكد الطاقم الطبي في مستشفى ابن خلدون أن إمكانيات المستشفى غير قادرة على استيعاب المرضى الذين يتوافدون عليه، وطالب مسؤولون المنظمات الدولية بمد يد العون، بالنظر إلى تردي الخدمات الصحية في البلاد.

وقال نائب مدير مستشفى ابن خلدون في محافظة لحج، نبيل الربيع: «نستقبل كثيرين من المهاجرين الأفارقة في المستشفى، وهم ممن عانوا إسهالاً حاداً أثناء الانتقال من منطقة إلى أخرى»، مضيفاً أن توافد هذا العدد الكبير من المرضى أدى إلى استنزاف موارد المستشفى مضيفاً: «ندعو السلطات المعنية إلى دعمنا حتى نتمكن من إنقاذ هؤلاء المرضى ونقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة».

وأشار إلى أن مستودع الأموات في المستشفى (المشرحة) بات مليئاً بالكامل ولم يعد من الممكن أن تودع فيه أي جثامين إضافية.

وأطلقت الأجهزة الأمنية في محافظتي لحج وعدن نهاية أبريل الماضي حملة لتعقب المهاجرين الأفارقة الذي تمكنوا من التسلل إلى اليمن عن طريق التهريب عبر البحر الأحمر، وتمكنت الحملة من ضبط نحو 5000 مهاجر معظمهم يحملون الجنسية الإثيوبية.

