خبراء مصريون لـ«الاتحاد»: أردوغان يهرب من فشله الداخلي إلى «مغامرة» المتوسط

أحمد عاطف (القاهرة)

اعتبر خبراء استراتيجيون وقانونيون دوليون ومتخصصون في الشأن التركي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفناً للتنقيب عن الغاز والبترول بالقرب من المياه الإقليمية لقبرص التي يربطها اتفاق ثلاثي مع مصر واليونان، محاولة فاشلة للتغطية على أوضاع حكومته المتردية خاصة بعد خسارة حزبه للانتخابات المحلية والأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد تركيا، وأكدوا في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الانشقاقات المتتالية في حزب العدالة والتنمية، تثير قلقا كبيرا لدى أردوغان وتدفعه للمغامرة خارجياً.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، إن أردوغان يقوم بمغامرة التنقيب قبالة سواحل قبرص للتغطية على فشله في الانتخابات البلدية التي تمت مؤخرا، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان تم طبقا لقانون الأمم المتحدة المختص بالمحيطات والبحار والأنهار.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم تسليمه للأمم المتحدة وتم اعتماده، وليس لتركيا حق في هذا الأمر، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي حذر تركيا بأن استمرارها في العمل العدائي في المنطقة سيدفع كل الدول الأوروبية لاتخاذ موقف موحد منها، مشدداً على سلامة الموقف المصري قانونيا في هذا الاتجاه، متوقعاً أن يستمر أردوغان في التصعيد خلال الفترة المقبلة للتغطية على فشله داخلياً.

وكانت الخارجية المصرية قد حذرت في بيان لها شديد اللهجة، السبت الماضي، من إرسال السفن التركية للتنقيب للبدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

ومن جانبه، كشف الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدولي المصري، عن أن العلاقات الدولية لها ثوابت ولها قواعد وهناك معاهدات واتفاقيات دولية ومواثيق يجب أن يحترمها الجميع.

وأكد ضرورة أن تكون المسائل واضحة للجميع كجزء من الواجبات والالتزامات على جميع الدول، مشيرا إلى أنه هنا يأتي دور المجتمع الدولي ممثلا في المنظمات الدولية والإقليمية مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولابد أن يتحركوا ولا يكتفوا بالبيانات فقط، موضحا أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل هذه المنظمات على رأسها حظر التعاون مع الدولة أو تجميد أموالها واستخدام القوة العسكرية ضدها وعدم مرورها في الأقاليم وعدم النزول في مطاراتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني، وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيرد عليه شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.

وفي هذا الشأن، قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الاتحاد الأوروبي انتقد بشكل واسع تصرفات تركيا في البحر المتوسط، الأمر الذي أدى إلى تراجع تركيا عن ما تقوم به، وقامت فقط بإرسال سفينة للتنقيب قبل أن تتراجع مرة أخرى وتعاود الأمر على فترات، مشيرا إلى أن السبب الأساسي هو العلاقة المضطربة بين مصر وتركيا، خاصة مع الرغبة الكبرى لجعل مصر الممر الأساسي لنقل الغاز ومركزا عالميا للطاقة، وهو ما يثير غضب أردوغان.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان لا يشوبها شيء، وتجمعهم علاقات غير جيدة مع الجانب التركي، مشيراً إلى أن تركيا لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وأعلنت رفضها، وعلى الرغم من ذلك رفضت مصر الاتهامات التركية بشكل واضح، مع اعتراف الأمم المتحدة بالاتفاقية، مؤكدا أن الأزمة التركية الاقتصادية تعد من أهم الأسباب الأخرى لما تقوم به، والتراجع الكبير في قيمة الليرة التركية.

وأوضح أن قرار الولايات المتحدة بتصفير النفط ومنع توريد النفط الإيراني، يجعل تركيا تعمل على استحداث مصدر دخل جديد وهو آبار الغاز، خاصة مع قرب انتهاء عقود الغاز الروسية التي ستأخذ جهدا كبيرا لإعادة توقيعها من جديد في الفترة المقبلة، خاصة مع العلاقات المتوترة بين الطرفين على الأراضي السورية، نظراً للتحركات العسكرية للطرفين في سوريا والتي تعكس مصالح كل دولة على حدة بعيدا عن الأخرى.

وأكد الباحث في الشأن التركي، أن الانشقاقات المتتالية في حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى خسارة الانتخابات المحلية في أنقرة واسطنبول، تمثلان الهروب من مشاكل الداخل إلى الخارج، لفك التكتلات الداخلية ضده، وتحويلها إلى تكتل للدعم للمشكلة الخارجية الحالية، وهي الأمور التي تدفع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقيام بما تقوم به الآن.

وأكمل سعيد أن إصرار تركيا على ما تقوم به في البحر المتوسط والمياه الإقليمية لقبرص، قد يعرضها لفرض عقوبات عليها، خاصة مع الرفض المصري والواضح في بيانات الخارجية المصرية القوية في هذا الشأن، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي الواضح لهذه التصرفات، ومع ذلك فإن تركيا لا يمكنها التصعيد ولا ترغب في ذلك، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها في الفترة الأخيرة، ورغبتها الكبيرة في عدم استفزاز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.