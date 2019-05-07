ميغان ماركل تضع مولودها.. والأمير هاري يكشف التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أنجبت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري مولودا ذكرا، حسب ما أعلن الأمير لوسائل الإعلام الاثنين مبديا فرحته بولادة طفله الأول فقال “كان ذلك مذهلا”. وسيحتل المولود الجديد المرتبة السابعة في خلافة العرش البريطاني.

أعلن الأمير هاري لوسائل الإعلام الاثنين أنه وزوجته ميغان ماركل رزقا بمولود ذكر، مبديا سعادته بولادة طفله الأول “بصحة جيدة جدا”.

وقال دوق ساسكس أمام كاميرات القنوات التلفزيونية في قصر ويندسور “يسعدني جدا أن أعلن أنني وميغان رزقنا طفلا صباح اليوم، وهو بصحة جيدة جدا”.

وتابع “كلانا مسروران وممتنان للغاية للحب والدعم من الجميع. كان ذلك مذهلا، لذا أردنا ببساطة تشارك هذه اللحظة مع الجميع”.

وأوضح الأمير هاري أنه وزوجته لا يزالان “يفكران باسم” للمولود الجديد رغم أن ولادته “تأخرت بعض الشيء”.

وسيحتل ابن الأمير هاري (34 عاما) والممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل (37 عاما) المرتبة السابعة في خلافة العرش البريطاني.

وسارع قصر باكينغهام بعد تصريحات الأمير هاري بإصدار بيان أوضح أن الولادة جرت عند الساعة 05,26 من صباح الاثنين كما أن الطفل يزن 3,3 كيلوغرامات.

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وأفاد قصر باكينغهام بأن “دوق ساسكس كان حاضرا أثناء الولادة”.

وجرى إبلاغ الملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبره الأمير فيليب، والأمير تشارلز وزوجته كاميلا وابنه الأمير وليام وزوجته كايت، بالخبر السعيد.

كما لفت قصر باكينغهام إلى أن دوريا راغلاند والدة ميغان “موجودة إلى جانب صاحبي السمو الملكي في دارة فروغمور كوتيدج”، وأكد أن “صاحبة السمو الملكي وابنها بصحة جيدة”.

والمولود هو السابع في ترتيب الوصول للعرش، ويسبقه ولي العهد الأمير تشارلز، والأمير وليام وأطفاله الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس. كما يسبقه ولده الأمير هاري.

وقال هاري متحدثا بعد مولد طفله إن “الولادة جاءت متأخرة قليلا”، وأنه عتزم الظهور مجددا في غضون يومين حتى “يتمكن الجميع من رؤية الصغير”.

وعندما سئل عن شعوره لحضور الولادة، ضحك قائلا “لم أحضر الكثير من الولادات من قبل. هذه بالتأكيد أول ولادة لي. إنه أمر مدهش عظيم، وكما قلت، أنا فخور للغاية بزوجتي”.

ويحمل المولود جنسيتين، البريطانية والأمريكية، حيث حصل عند مولده على الجنسية الأمريكية تلقائيا، عبر والدته.

فرانس24 \ بي بي سي