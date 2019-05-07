رمضان.. لماذا المغاربة يقبلون على اقتناء حاجياتهم بشكل مبالغ فيه؟

مع حلول شهر رمضان، وعادات المغاربة الراسخة لاستقباله، إقبالهم المتزايد على اقتناء منتوجات غذائية متنوعة، وملابس خاصة، وذلك بشكل مبالغ فيه.

وقال علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، إن الإقبال المتزايد في اقتناء أشياء مختلفة، قبل أو خلال الشهر الفضيل، من بين العادات، التي تكرست لدى المغاربة.

الشعباني اعتبر، في حديثه مع “اليوم24″، أن الإعلام، أيضا، ساهم، في تكريس هذه العادات، خصوصا فيما يتعلق بالإشهار الكثير حول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الكل يتحدث عنه، الجيران، والاعلانات، والمسلسلات، وفي المساجد، والشارع.

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وأضاف الشعباني أن الإنسان المغربي تعود على هذا السلوك، بمعنى على إقباله على اقتناء حاجياته بشكل مبالغ فيه، قبل رمضان، فقد أصبح هذا السلوك بالنسبة إليه، يأتي بشكل تلقائي، وليس خلال رمضان فقط؛ فكلما قربت هذه المواسم، يتكرر الشيء نفسه، سواء في عيد الأضحى، أو عاشوراء.

وأشار الشعباني إلى أن هذا السلوك راجع إلى العامل النفسي، أيضا؛ فنحن نعرف التعلم الاشتراطي، لـ”إيفان بافلوف”، الذي ربط تقديم الغذاء للكلب بدق الجراس، والنتيجة، أنه كلما كان يدق الجرس كان لعاب الكلب يسيل.

وتابع الشعباني أنه يمكن أن نسقط هذا التعلم الشرطي، مع هذه العادات.