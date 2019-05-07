في أول أيام رمضان.. ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 درجة

في أول أيام رمضان الكريم، يوم غد الثلاثاء، سيعرف المغرب ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث ستصل الحرارة إلى 37 درجة كأقصى الدرجات في بعض المدن.

وقال مسؤول التواصل داخل مديرية الأرصاد الجوية، الحسين يوعابد، في حديث مع “اليوم 24″، إن درجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 30 و37 درجة جنوب شرق البلاد، وما بين 20 و27 درجة في المدن الساحلية، بينما ستبلغ 32 درجة في شمال وسط البلاد، واللوكوس.

وأوضح المتحدث ذاته أن الحرارة المسجلة تظل عادية خلال فصل الربيع، ويرتقب أن يتم تسجيل ارتفاع طفيف، ابتداء من بعد غد الأربعاء.

وستتراوج درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و10 درجات في المرتفعات، وما بين 10 و15 درجة في السواحل، والسهول الشمالية، والوسطى، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والواجهة المتوسطية، في حين ستكون ما بين 15 و20 درجة في سهول تادلة، والرحامنة، وسوس، والسفوح الجنوبية – الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و23 درجة بأقصى جنوب المملكة، وفي الجنوب الشرقي.

وستكون درجات الحرارة، نهارا، في المنطقة الشرقية والريف، والواجهة المتوسطية والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، واللوكوس، والغرب، والسهول الشمالية والوسطى، ما بين 27 و33 درجة، وما بين 32 و38 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وداخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية.