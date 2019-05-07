بسبب إرتفاع الصاروخي لسعر البصل.. مغاربة يدعون إلى مقاطعته بشعار “خليه يخماج”

عرفت أسعار البصل الأحمر إرتفاعا صاروخيا في مختلف الأسواق الوطنية، في الآونة الأخيرة، حيث بلغت في مختلف الأسواق الوطنية مابين 10 إلى 15درهم للكيلوغرام، مادفع نشطاء موقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة لمقاطعته تحت شعار “خليه يخماج”، تفاعلت معها عدة صفحات ومجموعات.

وعبر عدد من النشطاء مواقع التواصل عن إستيائهم من غلاء سعر البصل الأحمر، خصوصا و نحن على أبواب شهر رمضان، حيث يُعد البصل مادة حيوية لا محيد عنها في جميع الأطباق و الوجبات التقليدية.

ويشار إلى أنه وبتعليمات ملكية، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا قبل أيام، للإطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.