أخاء الناصرة يؤمن بقاءه بالدوري وأبناء اللد يقترب من البقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة الفوز على شقيقه هبوعيل إكسال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ35 من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب علي كنانة في الدقيقة 45.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 أدرك اللاعب محمد بدارنة هدف التعادل لصالح الفريق الكسلاوي، ثم في الدقيقة 74 أضاف اللاعب علاء بكر الهدف الثاني للأخاء، وفي الدقيقة 87 حسم اللاعب ألون بوزورغي المباراة بهدف ثالث لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري ليضمن بقائه في الدوري لموسم آخر، وفي المقابل تجمد رصيد هبوعيل إكسال الهابط إلى مستوى الدرجة الأولى عند 31 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة شقيقه أبناء اللد يوم الإثنين المقبل، فيما سيحل هبوعيل إكسال ضيفا على هبوعيل عكا في اليوم ذاته.

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أبناء اللد يقترب من تأمين البقاء

اقترب فريق أبناء اللد من ضمان بقائه في الدرجة الممتازة، وذلك بعد فوزه على هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف من رمات هشارون بهدف أحرزه من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 19.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74 اقتنص اللاعب ماعوز سامية هدف التعادل لصالح الفريق اللداوي، وفي الدقيقة 84 أحداث أبناء اللد المنقلب وحسم المباراة لصالحه بهدف ثان.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 43 نقطة ليبتعد بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع عشر، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه أخاء الناصرة يوم الإثنين المقبل.