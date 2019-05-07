أردوغان ينقلب على الديمقراطية.. وتركيا تنتفض

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أردوغان ينقلب على الديموقراطية ويأمر حكومته بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بعد خسارة حزبه لأهم وأكبر المدن لصالح المعارضة، ما دفع الأتراك للخروج غلى الشوارع والاحتجاج على هذا القرار.

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