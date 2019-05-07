البحرين: الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، الاثنين، إن الاتصال الذي جرى بين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وأمير قطر تميم بن حمد، لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين.



وأكد بيان صادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، أن هذا الاتصال لا يؤثر على التزام البحرين مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول الموقف مع دولة قطر، بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة.