القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني
قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، الاثنين، إن الاتصال الذي جرى بين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وأمير قطر تميم بن حمد، لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين.
وأكد بيان صادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، أن هذا الاتصال لا يؤثر على التزام البحرين مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول الموقف مع دولة قطر، بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.