الناتو: خطط تركيا لنشر صواريخ إس-400 الروسية "مثيرة للقلق"

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الإثنين، عن قلقه من خطط تركيا نشر منظومة صواريخ إس -400 الروسية.



وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن عواقب خطط تركيا لنشر منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي مثيرة للقلق.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أوضحت فيه الولايات المتحدة، أنها ستفرض عليها عقوبات بسبب هذه الخطوة.



وقال ستولتنبرج في أنقرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حلف الأطلسي يرغب في تجنب الظروف التي يفرض فيها حلفاء عقوبات على بعضهم.



وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أكد الجمعة الماضية، عدم تسليم تركيا الطائرات الشبح إف-35، إذا لم تتخلّ عن المنظومة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ من طراز "إس-400"، مشددا على أن موقف بلاده لم يتغير بهذا الشأن.

Advertisements





وأوضح أنه إذا قررت أنقرة تفعيل المنظومة الروسية، فلن تقوم الولايات المتحدة بتسليمها الطائرات المقاتلة خلال الصيف المقبل كما كان مقررا.



لكن شركات تركية شاركت منذ إطلاق البرنامج في تصنيع المقاتلة، بما في ذلك أجزاء من معدات الهبوط وغيرها.



وسيعني خروج أنقرة من البرنامج تصنيع هذه الأجزاء بواسطة شركات أخرى.



وتابع شاناهان "إذا ارتأت تركيا أن منظومة إس-400 قرار تريد المضي فيه قدما، فسنكون بحاجة إلى نقل التصنيع من تركيا"، موضحا أنه التقى مسؤولين في مجموعتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تكنولوجيز" الأسبوع الماضي لبحث الخيارات الممكنة.