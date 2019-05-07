أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا يوم الاثنين حذر بعدها من أن أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثيا وغير مبرر.
والتقى الوزيران على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي في فنلندا.
وقال لافروف للصحفيين إن الاجتماع كان بناء، وإن الوزيرين حققا تقدما مقبولا فيما يتعلق ببحث الاستقرار النووي الاستراتيجي.
وأضاف لافروف أيضا أنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجدان فرصة أخرى للاجتماع مجددا بعد قمتهما في هلسنكي العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يقول أي عمل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.