لافروف يقول أي عمل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا يوم الاثنين حذر بعدها من أن أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثيا وغير مبرر.

والتقى الوزيران على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي في فنلندا.

وقال لافروف للصحفيين إن الاجتماع كان بناء، وإن الوزيرين حققا تقدما مقبولا فيما يتعلق ببحث الاستقرار النووي الاستراتيجي.

وأضاف لافروف أيضا أنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجدان فرصة أخرى للاجتماع مجددا بعد قمتهما في هلسنكي العام الماضي.