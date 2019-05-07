الان تتابع الخزانة الأمريكية ترفض تسليم الكونغرس تصريحات ترامب الضريبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الكونغرس التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترامب بدعوى أنّه “غير مصرّح لها” فعل ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشن.
وقال الوزير في رسالة إلى الكونغرس إنّ طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون الاطّلاع على التصريحات الضريبية للرئيس الجمهوري “يفتقر إلى هدف مشروع” وبالتالي يطرح “مسائل دستورية خطرة (…) يمكن أن تكون لها عواقب على كلّ دافعي الضرائب”.
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