البحرين: الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي ولا يؤثر على التزام “الرباعية”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أكد بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء البحريني أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة انباء البحرين (بنا).

من جانبه ، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني ،محمد بن إبراهيم المطوع ، إن” الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وامير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في

اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة”.

كانت وكالة الأنباء القطرية (قنا)قد ذكرت أم أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.