الان تتابع واشنطن تتهم بكين بالتراجع عن بعض الالتزامات في المفاوضات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 12:38 ص, 7 مايو 2019 م التعليقات: 0 اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن بعض الالتزامات في المفاوضات التجارية، وفق ما أوردته رويترز في نبأ عاجل.

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