بالفيديو.. نرصد ردود الفعل العربية على انقلاب أردوغان ضد الانتخابات

عمت ردود الفعل الحادة مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت تعليقات النشطاء والسياسيون في المنطقة العربية بما فيها اليمن والسعودية وغيرها البلدان بعد ما اعتبروه فضيحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفض نتائج انتخابات اسطنبولزوقال المحلل السياسي أمجد طه بتغريدات رصدها هذه حقيقة نظام اردوغان..لم يتحمل هزيمته في المدن الكبرى كإسطنبول في الانتخابات البلدية.وأشار إلى أنه رشى القضاء كي يعيد تزوير الأصوات ليفوز في انتخابات شكلية، وأضاف: أي دكتاتورية صريحة بمكياج ديمقراطي! كما قال حزب الشعب في تركيا:النظام الذي يلغي إرادة الشعب ليس ديمقراطياً ولا شرعياً.وعلق رجل الأعمال السعودي منذ آل الشيخ مبارك بالقول: إن أتاك أحمق وقال لك أن في تركيا إنتخابات أو اردوغان رئيس منتخب كبر على عقل ذلك الساذج ثم اعطه هذا الخبر!!". أشار إلى تصريح رئيس بلدية اسطنبول باعتباره الغاء انتخابه خيانة.من جانبه قال السياسي اليمني نزار هيثم: أكثر من كان يتشدق بالديمقراطية المزيفة في تركيا هم الاخوان المسلمين ،ويشرحون للعرب تجربة خليفتهم اردوغان لتثبيت الديمقراطية.وأضاف: عندما حانت لحظة الحقيقة، شاهد العالم بأسره أردوغان وهو ينقلب على الديمقرطية في تركيا بطريقة قبيحة ويرفض نتيجة الانتخابات ويأمر بإعادتها والسبب فشل حزبه.ونشرت صفحة شؤون تركية مقطع فيديو يظهر التناقضات وقال: أردوغان قبل خسارة أسطنبول: ينبغي احترام الشخص الذي يأتي بصناديق الأقتراع، وأن لم تحترموه فهذه ليست ديمقراطية أردوغان بعد خسارة أسطنبول: المواطنون يقولون لي يا سيدي الرئيس ينبغي اعادة أنتخابات أسطنبول، وادعي أن الانتخابات زورت علي الرغم من سيطرة حزبه علي مؤسسات التركية.

وعلق نشطاء عرب بعدد كبير من التعليقات بعدد من الهاتشجات منها: #اردوغان_يزور_ويتدخل_ بالانتخابات، وقال بدر الموسمي: هذه ديموقراطيتهم، اذا فازوا قالوا انتخابات وديموقراطية واذا خسروا قالوا تزوير ويجب أن تعاد الانتخابات.

وقال محمد الغامدي: اردو ضحك ع الأتراك اغرق البلاد فالدين واهمهم بأن الاقتصاد قوي وأنها دولة قوية وفالاخر انكشف اردو ولكن بعد ان اغرق تركيا فالدين والشعب يعاني اردو استفاد من أزمة العراق وسوريا ويحاول يستغل ليبيا والأتراك عليهم تحمل الدين والفقر وأردو يجمع الميارات.