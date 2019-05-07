عاجل: بيان رسمي من البحرين حول الاتصال مع تميم ولا يمثل موقفنا



وحسب وكالة بنا: صرح وزير شؤون مجلس الوزراء بان الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وامير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية أصدرت مملكلة البحرين توضيحاً رسمياً حول الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء خليفة بن عيسى وبين أمير قطر تميم بن حمد.وحسب وكالة بنا: صرح وزير شؤون مجلس الوزراء بان الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وامير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة. ويأتي التصريح الرسمي ليؤكد استمرار المقاطعة للنظام القطري بعد التعليقات التي انتشرت على خبر الاتصال.

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