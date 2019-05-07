شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي ولا يؤثر على التزام «الرباعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) صرح وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بأن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء البحريني وأمير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين. وأضاف في تصريحه أن الاتصال لا يؤثر على التزام مملكة البحرين مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة.



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