شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي بشأن المخطط التركي في قبرص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن خطط تركيا القيام بأعمال تنقيب بحرية في منطقة تطالب بها قبرص، باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة، مما يزيد التوتر بين أنقرة وحلفائها الغربيين.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين): "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء نوايا تركيا المعلنة لبدء عمليات الحفر البحرية في منطقة تطالب بها جمهورية قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة".

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ويأتي البيان الأمريكي بعد تعليقات مشابهة لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني يوم السبت، عبرت فيها عن "قلقها الشديد" بشأن نوايا تركيا.

ويأتي البيانان الأمريكي والأوروبي بعدما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "نحن نبدأ التنقيب" في المنطقة.

وتتنازع تركيا والحكومة القبرصية المعترف بها دولياً على الحقوق الخاصة بالتنقيب البحري عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.