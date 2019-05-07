شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: إيران مصدر «تهديد جدي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن نشر حاملة طائرات أمريكية في منطقة الشرق الاوسط هو رد على مؤشرات بوجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الإيراني.
وكتب الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر: «ندعو النظام الإيراني الى التوقف عن أي استفزاز».
واضاف: «نحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على القوات الإمريكية أو على مصالحنا».
موضحاً أنه سمح الأحد الماضي بتوجه حاملة الطائرات «يو أس أس ابراهام لنكولن» إلى الشرق الأوسط مع مجموعة من المقاتلات.
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