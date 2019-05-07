اسماء السيد - كراكاس: أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في مقابلة مع وكالة فرانس برس الإثنين أنّ بعضاً ممّن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم".
وقال غوايدو "هناك أشخاص لم يفوا بوعودهم. (...) هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك قريباً".
وأضاف رئيس البرلمان الذي نصّب نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا واعترفت بصفته هذه أكثر من 50 دولة أنّه "واضح اليوم أنّ هناك استياءً واسعاً، والقوات المسلّحة ليست في منأى منه".
وتابع "أنا متفائل كثيراً لأنّنا قريبون جدّاً من تحقيق التغيير في فنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو: "البعض لم يفوا بوعودهم" خلال الانتفاضة العسكرية الفاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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