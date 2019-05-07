شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية إسطنبول يصف إلغاء انتخابات البلدية فى المدينة بـ"الخيانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد له على قرار إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية، وصف إكرم داوود أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والقيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، القرار بـ"الخيانة"

وقال إكرم إمام أوغلو، معلقا على القرار: سأذهب لأنقرة للقاء قادة حزب الشعب الجمهوري ولن أفقد الأمل.

وكانت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم فى تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم اللإثنين قالت إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية فى اسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التى تسببت فى جنون أردوغان.

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