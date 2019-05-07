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شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى التركى عن إعادة انتخابات إسطنبول: أردوغان يلغى إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بيانا، شن فيه هجوما على إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية، واصفا ما حدث بالديكتاتورية الصريحة.
نقلت قناة العربية ، عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض تأكيده أن إعادة انتخابات إسطنبول دليل على الدكتاتورية، مشيرا إلى أن الانتصار على حزب أردوغان ممنوع في تركيا.
وأوضح حزب الشعب الجمهوري ردا على إعادة انتخابات إسطنبول، أن أردوغان يلغي إرادة الشعب، لافتا إلى أن النظام التركى الذي يلغي إرادة الشعب ليس ديمقراطيا ولا شرعيا.
وكانت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم فى تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الإثنين قالت إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية فى إسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التى تسببت فى جنون أردوغان.
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