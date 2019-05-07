ديوان رئيس وزراء البحرين: الاتصال بينه وبين وأمير قطر ارتكز على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني برمضان

شدّد ديوان رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، أنّ "الاتصال الّذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ارتكز فحواه على البعد الإجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة ​شهر رمضان​ المبارك فقط".

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