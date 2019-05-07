مسؤولان أميركيان: مخاطر جديدة على قواتنا بالعراق سبب إرسال القوة الضاربة للشرق الأوسط

أكّد مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "​البيت الأبيض​" و"​البنتاغون​" اتّخذا قرار إرسال ​حاملة طائرات أميركية​ ومجموعة من القوات إلى ​الخليج​، الّذي جاء الإعلان عنه على لسان مستشار الأمن القومي في الرئاسة الأميركية ​جون بولتون​، بعد الاطلاع على تقارير استخباراتية ترصد أنشطة جديدة للحرس الثوري الإيراني في ​العراق​، اعتبارًا من الجمعة".

ولفت أحد المسؤولَين إلى "ظهور مخاوف جديدة لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشأن أمن الممرّات المائية الّتي تنفّذ فيها القوات البحرية الإيرانية عمليّاتها".

رأت "نيويورك تايمز" أنّ "تصريحات المسؤولين الأميركيين هذه ستطرح تساؤلات جديدة لدى قيادة العراق بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، تعتزم استغلال تواجد الولايات المتحدة العسكري في أراضيها في تطبيق أجندتها الموجّهة ضدّ ​طهران​".